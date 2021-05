Solicitan vacunas anti Covid para adultos mayores postrados en Aguascalientes

Reporte Ciudadano

Aguascalientes, Ags.- Una usuaria de redes sociales está solicitando a los representantes del gobierno federal y estatal que apoyen a su abuela, quien se encuentra postrada en cama, para que sea vacunada contra el Covid-19.

La mujer, identificada como Candela Amante, explicó a El Clarinete que su abuela ya no puede salir de su casa por su condición de salud, por lo que no ha podido acudir a las jornadas de vacunación anunciadas en Aguascalientes.

“Todavía hace un año, para llevarla a sus visitas periódicas al IMSS, teníamos que contratar una ambulancia. Hasta que su médico recomendó ya no trasladarla porque era peligroso. Desde entonces la atiende un médico particular que acude a su domicilio a revisarla porque ella ya no puede moverse”

La mujer resalta que en las últimas semanas se han acercado a los centros de vacunación para solicitar información sobre la vacunación para las personas que no pueden salir de sus hogares, sin embargo, no les pudieron dar respuestas.

Agregó que su abuela tiene toda la disposición de recibir una de las dosis contra el coronavirus, por lo que pide a las autoridades del sector salud y a los responsables de la aplicación de las dosis que atiendan a este sector de la población con brigadas de vacunación a domicilios, como hicieron con los asilos y Ceresos.

“Estoy segura de que hay más personas como mi abue. Tal vez no tantas, pero precisamente por eso considero que es aún más fácil organizar una brigada que acuda hasta las casas de estas personas, como ya se ha hecho para los asilos y las cárceles. Hace dos meses que la campaña de vacunación comenzó en la ciudad de Aguascalientes, y aún hoy es día que mi abue no ha recibido ninguna dosis, ni se ve que estén planeando si quiera considerarla, cuando ella está completamente dispuesta a recibir la vacuna que le corresponde. No creo que sea la única en esta situación, y aunque lo fuera, no entiendo por qué las autoridades están decidiendo ignorar este tema, y negarle su derecho humano a la protección de su salud”.