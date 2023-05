Solicitan donadores de plaquetas en sangre

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De manera urgente llaman a la solidaridad de la ciudadanía, toda vez que requieren donadores de plaquetas en sangre para la paciente Silvia Fernández Mota quien se encuentra en la cama 126 de medicina interna del ISSSTE.

Se detalla que se necesitan más de 20 donadores; y se puntualiza que como requisitos está el presentarse a las siete de la mañana al Banco de Sangre del Hospital del ISSSTE; tener entre 18 a 65 años, pesar más de 55 kilos.

Lleva ropa cómoda y aseado, haber cenado ligero en la noche anterior, tomar jugo de manzana o té antes de salir a banco de sangre, no haber ingerido bebidas alcohólicas tres días antes de la donación, retirar percing o aretes antes de la donación, no haberse vacunado en el último mes, y no haber consumido drogas.

Para mayores informes llamar al 449-183-0257.