Solicitan ayuda para taqueros que sufrieron explosión en su puesto en Haciendas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Mediante redes, familiares de taqueros afectados por una explosión en un cilindro de gas en el fraccionamiento Haciendas de Aguascalientes este pasado domingo, están pudiendo apoyo a la ciudadanía para solventar los gastos de quienes resultaron lesionados.

Texto Íntegro:

Hola amigos, como muchos ya saben o para los que no, mi papá tiene un negocio de tacos de lechón aquí en haciendas y el día de ayer sucedió un accidente como pueden ver en la foto, el negocio está totalmente destruido casi nada quedo del accidente. Se encontraban trabajando mis dos hermanos uno de ellos está con quemaduras graves pero se encuentra estable. Mi papá no quería hacer esto pero creo no está de más, Queremos pedirles humildemente de su ayuda para la salud de mi hermano y recuperar más que nada el negocio ya que es el único trabajo que tenemos, no importa que sea solo un peso de verdad hasta eso será bueno O solo ayudando a compartir la publicación! Se les agradece mucho.

Les pido de antemano su comprensión por la situación y muchas gracias por el tiempo de leer la publicación.

Cualquier cosa comuníquense conmigo!