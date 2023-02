Solicita Zepeda a Calderón reconocer que García Luna lo traicionó

Redacción

Ciudad de México.- El senador panista Damián Zepeda, afirmó que el expresidente Felipe Calderón debe reconocer públicamente que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lo traicionó.

El también ex dirigente nacional panista, Zepeda señaló que el partido debe condenar la traición en que incurrió García Luna, declarado culpable la víspera de haber protegido al Cártel de Sinaloa del “Chapo” Guzmán.

En este sentido añadió, “hoy es una tristeza enterarnos de que su secretario de Seguridad traicionó al país. El presidente tendrá que explicar que él, en todo caso, en esa figura, y si lo traicionó también a él que lo diga. Pero sí es muy lamentable que un Secretario de Seguridad haya terminado coludido con el crimen”.

El legislador federal, además dijo que tenía la impresión de que el Gobierno calderonista había combatido frontalmente al crimen organizado; “de hecho se le acusa de haberlo hecho sin una estrategia”.

Para concluir, en entrevista, mencionó “(El PAN) No debería rehuir a la responsabilidad de decir que se confió en quien encabezó el Gobierno (Calderón), pero que su secretario traicionó a México y nosotros rechazamos esa conducta y condenamos a esa persona y no nos representa. A mí no me representa en absoluto”.

*Con información de El Diario de Juárez