Solicita FGR aprehensión de ex Secretario de Seguridad de Adán Augusto

Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) pidió una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo” o “El Munrra”, ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder del grupo delictivo “La Barredora”.

La solicitud también incluye a cuatro de sus principales operadores, a quienes se les atribuye delincuencia organizada.

De acuerdo con reportes federales, Bermúdez arribó la madrugada de este jueves a Toluca procedente de Asunción, Paraguay, tras ser expulsado por el gobierno de ese país.

Además del ex funcionario tabasqueño, la FGR busca detener a Daniel Hernández Montejo, conocido como “El Prada” o “La Chichirria”; José del Carmen Castillo Ramírez, “La Rana”; Savier Eduardo Vázquez Orellana, “El Blin Blin” o “El Menchito”; y Manuel de Atocha Romero Hernández. Todos ellos ya enfrentaban desde el 18 de febrero una orden de captura girada por un juez del fuero común de Tabasco por asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión.

Ahora, la Fiscalía federal pretende consignarlos en una causa independiente por delincuencia organizada, con base en testimonios de un testigo protegido que detalla la operación de la red delictiva y acusa a Bermúdez de exigir 2 millones de pesos semanales a cada jefe policiaco por concepto de “rentas” ilegales.

Según esa declaración, los pagos no solo derivaban de la venta de drogas, sino también del robo de gas LP, el tráfico de huachicol, cobros de piso a trabajadoras sexuales, así como del tráfico de indocumentados y armas.