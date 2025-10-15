Soles derrota a Panteras de Aguascalientes y todo se define el viernes en Mexicali

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Habrá un quinto y definitivo juego entre Panteras de Aguascalientes y Soles de Mexicali para definir al finalista de la Zona Caja Popular Mexicana, de la Liga Caliente.mx LNBP.

El quinteto fronterizo hizo las correcciones necesarias para doblegar 83-88 a los Felinos, en el que fue un duelo con un vibrante final.

Joshua Webster, con sus 24 unidades, lideró al equipo visitante desde el primer cuarto, mientras que Lucas Martínez, con sus 15 tantos, también colaboró en la victoria de Mexicali.

De nueva cuenta Erik Thomas se echó el equipo al hombro y con su doble-doble (24-11) regresó a la pelea a Panteras, que emparejó por segunda ocasión los cartones con un triple de Jaron Martin, lo que puso de pie al respetable que hizo una gran entrada en el Hermanos Carreón.

Terrell Brown también contribuyó con el regreso de Panteras, gracias a sus 15 unidades, y a pesar de que el ataque local se distribuyó entre el mismo Martin, Mus Barro y Tyrone White, Mexicali consiguió emparejar la semifinal.

El quinto y definitivo partido, que se disputará en casa Soles, se realizará el 17 de octubre y de ahí surgirá el rival de Fuerza Regia, que dejó fuera a Barreteros de Zacatecas.

Anotación por cuartos:

Equipo 1 2 3 4 Total

Panteras 15 24 27 17 83

Soles 28 25 18 17 88