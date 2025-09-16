19.3 C
Aguascalientes
16 septiembre, 2025
Tendencias

Muere Robert Redford, leyenda de Hollywood

Convocan a clausurar desfile patrio en Encarnación de Díaz

Jesús María conmemora el CCXV aniversario del inicio de la…

Juran que ahora sí van a multar a diputados que…

¡No te los pierdas! “El día que María perdió la…

Se mantiene abierto periodo para renovar la tarjeta de estudiantes…

Airbnb y Booking ganan primer amparo

Desdeñan gobernadora y PJ arranque de nuevo periodo de sesiones…

Van en Jesús María por nuevos cobros para 2026

El segundo grito de independencia que esperan los mexicanos de…

Sofocan incendio en pollería de Jardines de la Cruz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un incendio en un local comercial del fraccionamiento Jardines de la Cruz movilizó la tarde de este martes a los cuerpos de emergencia, sin que se registraran personas lesionadas.

El siniestro se reportó a las 18:42 horas en la avenida de la Convención de 1914 Oriente, donde vecinos alertaron que un establecimiento ardía en llamas. Elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio de Aguascalientes acudieron al lugar y localizaron el fuego en el negocio con razón social “Pollería Aguascalientes”.

Al ingresar, los rescatistas detectaron que las llamas se originaban en el área del horno. De inmediato realizaron maniobras de control, extinción y sofocación, además de trabajos de enfriamiento, remoción y ventilación para evitar que el fuego se propagara.

Enrique, de 54 años, propietario del local, se presentó en el sitio y señaló a las autoridades desconocer las causas que pudieron haber provocado el incendio.

El área quedó asegurada tras las labores de emergencia, sin que se reportaran daños a negocios aledaños ni personas afectadas.