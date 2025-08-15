Sofocan incendio de vehículo en fraccionamiento Versalles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Un automóvil quedó consumido por el fuego la mañana de este viernes en la avenida Aguascalientes Sur, a la altura del fraccionamiento Versalles.

El siniestro fue reportado a las 07:28 horas a los números de emergencia, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio se trasladaron de inmediato al lugar.

Al arribar, los vulcanos localizaron en sentido oriente a poniente un vehículo Chevrolet Chevy, color gris, con placas ABG-462-G del Estado de Aguascalientes, que se encontraba envuelto en llamas. Los bomberos iniciaron maniobras para controlar y extinguir el fuego, logrando sofocarlo minutos después.

A pesar de los esfuerzos, la unidad resultó consumida en su totalidad. El propietario, identificado como Diego, de 23 años, informó a las autoridades que desconocía las causas que pudieron haber originado el incendio.

No se reportaron personas lesionadas, aunque se registraron daños materiales totales en el vehículo. Protección Civil exhortó a los conductores a dar mantenimiento preventivo a sus unidades para reducir el riesgo de este tipo de incidentes.