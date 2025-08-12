Sofocan Bomberos incendio de camioneta en Tierra Buena

Redacción

Aguascalientes, Ags.— Elementos del Cuerpo de Bomberos del Municipio sofocaron la noche de este lunes el incendio de una camioneta en el fraccionamiento Tierra Buena, presuntamente provocado por una falla mecánica.

El reporte se recibió a las 21:10 horas, cuando vecinos alertaron al número de emergencias sobre un vehículo en llamas en la calle Repollo. Al llegar, los bomberos localizaron una camioneta Chevrolet gris, con placas ZJ-58-303 de Zacatecas, que ardía en la parte frontal.

De inmediato, los vulcanos iniciaron las maniobras para controlar y extinguir el fuego, evitando que la unidad se consumiera por completo. Minutos después, el incendio fue sofocado, aunque el frente del vehículo resultó con daños significativos.

En el lugar, Evelyn Mayte, de 21 años, propietaria de la camioneta, relató que al sacar la unidad de su cochera percibió un fuerte olor a gasolina y observó humo y fuego saliendo del cofre. Ante la emergencia, descendió del vehículo y solicitó apoyo a los servicios de emergencia.

Las autoridades presumen que el siniestro fue provocado por una falla mecánica, aunque no se descarta una revisión más a fondo para determinar la causa exacta.