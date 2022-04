Sofía Castro se molesta con Cynthia Klitbo por declaraciones sobre “La Gaviota”

Redacción

Hace unos meses, Cynthia Klitbo ofreció una entrevista y declaró que Angélica Rivera, con quien ha mantenido una cercana amistad, había sufrido la infidelidad de su entonces esposo y presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Tales declaraciones llegaron hasta el conocimiento de Sofía Castro, hija de “La Gaviota”. La joven se dijo molesta por la información que dio a conocer la actriz sin el consentimiento de nadie de la familia.

“A mí, la verdad, me molestó un poco esa entrevista porque creo que nadie tiene por qué hablar, no es que me haya molestado, pero simplemente se me hizo un poco fuera de lugar porque yo ni siquiera hablo de la vida privada de mi mamá, ni de lo que ella vaya a hacer, ni de sus planes a futuro”, dijo Sofía durante su encuentro con los reporteros en un evento de moda.

Además, la joven actriz defendió la privacidad de su mamá. “Ella es solamente dueña de su propia historia, de su vida y de lo que ella quiera contar y no contar, regresar con una novela, con una serie, con una película, con lo que sea”, puntualizó.

En este sentido, Castro reiteró su decisión de no hablar sobre la vida de su mamá y mantenerse al margen de manera pública.

Con información de Quién