Sofía Castro habla de su relación con Cynthia Klitbo tras exponer privacidad de su madre

Ciudad de México.-Sofía Castro explicó cómo es su relación con Cynthia Klitbo, amiga de su mamá, luego de externar su descontento con ella por revelar a la prensa detalles de la relación que Angélica Rivera mantuvo con Enrique Peña Nieto durante su mandato.

Asegurando que nunca fue su intención arremeter contra la amiga de su madre, la joven explicó: “Tampoco era cosa de disculpa, nunca fue pleito, nunca fue nada. Yo justo cuando me preguntaron y di la declaración dije ‘¡Por favor que el pie de la nota no sea Sofía Castro explota contra Cynthia Klitbo!’ y ese fue el texto. A mí solamente me preguntaron… yo a Cynthia la quiero mucho, sigue siendo amiga de mi mamá, sigue siendo mi tía y ya, ahí se acabó el tema, no pasó a más”.

Por su parte, José Alberto Castro también habló del controversial tema con los reporteros y minimizando el asunto puntualizó: “La verdad es que ya no le pongo atención, ya no me fijo mucho en las notas, ni en el chisme porque rumores se están dando todos los días de todos, y yo lo que realmente disfruto hablar es de mi trabajo, cosas buenas y positivas que hacemos todos en la vida”.



Cambiando de tema, el productor externó interés en volver a trabajar con su primogénita, aunque destacó que ahora depende más de ella que esto suceda. “Yo espero que pronto se pueda dar, obviamente cuando tenga un buen papel, un buen personaje para ella, y pues que ahora tenga tiempo porque ahora sí ha estado muy ocupada y está haciendo muchas cosas”.

Al respecto, Sofía comentó: “También a mí me gustaría regresar a trabajar con mi papá en una producción, no porque sea mi papá ‘El Güero’, pero es una producción que yo amo, amo trabaja con ‘El Güero’ y ahorita estoy muy contenta, terminé hace mes y medio una producción norteamericana, una película”.

Ya que estaba acompañada de su padre en un evento realizado en la Ciudad de México, Sofía aseguró no ser una hija celosa con las parejas de José Alberto. “No, bueno, de repente todo el mundo piensa que ‘Seguramente los prospectos de tu papá te han de tener terror, ¡claro que no!, de verdad soy muy buena hijastra, mientras mi papá sea feliz y yo soy feliz”, dijo con una gran sonrisa.

Finalmente, “El Güero” Castro explicó que por ahora su hermana Verónica no desea volver a los sets de grabación, además de que no tiene la necesidad de hacerlo.

“Ella ha tomado muchas precauciones por todo lo que ha pasado por la pandemia, afortunadamente no ha habido ningún problema en ella, pero se cuida mucho, y espero que siga así. Yo quiero que vuelva a trabajar, pero ella me dice ‘No tengo necesidad y hasta que llegue algo que me guste'”, remató

