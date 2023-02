Socio de Felipa Obrador sale impune de tráfico de hidrocarburos 

Redacción

México.– Lo perdonó la Armada, lo perdonó la Capitanía de Puerto de Dos Bocas, lo perdonó Petróleos Mexicanos (Pemex), lo perdonó, y lo defendió, la Fiscalía General de la República (FGR)…

No fue un caso, sino dos: en 2019 y en 2020. Pero al final, los marinos prácticamente tuvieron que ofrecerle disculpas a José Luis Zavala Solís, presidente de Grupo Cemza – Marinsa, por haber confiscado sus embarcaciones, con sus tripulaciones enteras, tras ser capturadas en actividades, que originalmente se reportaron como flagrantes, de presunto tráfico de hidrocarburos.

Y es que para Zavala Solís no hay ley que a su mar impongan, pues no por nada es el socio de Felipa Obrador Olán, la poderosa prima del presidente Andrés Manuel López Obrador, de cuya administración federal ha recibido Grupo Cemza, a través de Pemex, 98 mil millones de pesos en contrataciones públicas, como ya se publicó en EMEEQUIS.

Porque, además, Pemex también le perdonó sanciones por incumplimiento, y siguió contratando a Grupo Cemza – Marinsa.

