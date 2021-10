Sociedad y gobierno, juntos por Calvillo: Daniel Romo

Redacción

Calvillo, Ags.- “Hoy catorce de octubre, no solo es el inicio de una nueva administración, es el comienzo de un sueño del cual todas y todos los calvillenses formamos parte, un sueño que vamos a construir de la mano; seguro estoy que en esta tierra de gente buena seguiremos haciendo equipo y juntos llevaremos a este hermoso pueblo hacia donde se merece”, convocó Daniel Romo Urrutia, luego de asumir el cargo de presidente municipal de Calvillo.

En la explanada de El Parián en la Plaza Principal, en Sesión Solemne de Cabildo, Daniel Romo Urrutia rindió la protesta de Ley y posteriormente tomó protesta a los regidores y síndico entrante, con lo que formalmente quedó instalado el Cabildo del Honorable Ayuntamiento de Calvillo para el periodo constitucional 2021-2024.

Además del presidente municipal Daniel Romo Urrutia, el Ayuntamiento de Calvillo 2021-2024 está integrado por María de Jesús Ortiz Medina, síndico municipal; y los regidores: Alfredo García Martínez, Andrea García Rodríguez, José Manuel Velasco Serna, Leticia Velasco Ballín, Ana Luisa Cardona Landeros, Andrea Monserrat Pineda Rosales, María Guadalupe Díaz Martínez y Carlos Luévanos González.

En un emotivo mensaje, Romo Urrutia expresó: “Gobernaré de una manera imparcial y siempre priorizando a quienes más lo necesitan. El corazón y el alma de este proyecto son todas y todos ustedes, toda la gente de nuestro municipio, cada persona que se levanta temprano a trabajar, con la esperanza de un mejor porvenir para su familia”.

“Tengo el compromiso fuerte y latente de no fallarles, sepan que seguiré siendo la misma persona, que mi esencia jamás va cambiar; en mí, seguirán encontrando el amigo que siempre los escuchará y les hablará con la verdad, pero les solicito que hagamos equipo, porque el gobierno municipal no puede solo, requerimos de todos, porque todos hacemos Calvillo”.

También habló de su principal compromiso con los ciudadanos: “Toda la gente que me acompaña en este equipo tendrá la disposición de escucharles, de atenderles con respeto y educación; seremos un gobierno que no viviremos solamente detrás del escritorio, seremos un gobierno que trabaje en donde nos necesiten, haciéndolo de una manera honesta y transparente”.

Finalmente, el presidente municipal entrante remarcó: “Les pido a todos ustedes; a todos los que tienen sueños, que viven y trabajan en todos los rincones de este bello municipio. A ti, te pido que hagamos equipo. No existen barreras entre sociedad y gobierno; estamos al servicio de todos ustedes, tenemos que rendir cuentas. Los invito a que todos participen, todos sumamos, este proyecto se llama Calvillo, y tenemos todo el potencial para construir el municipio que engrandezca nuestras tradiciones, bajo un modelo de vanguardia, modernidad y prestigio”.

En la Sesión Solemne de Cabildo, además de la representación ciudadana de todos los sectores de la sociedad calvillense, estuvieron presentes: el gobernador constitucional del estado de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Gabriela Espinoza Castorena, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; Adán Valdivia López, diputado local del distrito 8 y representante del Poder Legislativo estatal; los senadores por Aguascalientes, Martha Márquez Alvarado y Juan Antonio Martín del Campo; la diputada federal Teresa Jiménez Esquivel; Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN del PAN; el ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat; los ex diputados federales Javier Luévano Núñez y Sylvia Violeta Garfias Cedillo; general de brigada diplomado de Estado Mayor, Jorge Pedro Nieto Sánchez, comandante de la Catorceava Zona Militar; teniente coronel de Infantería, Adrián Efraín Ortiz Arroyo, comandante de la 14va C. I. N. E.; Leonardo Montañez Castro, presidente municipal de Aguascalientes; Noe Guadalupe Esparza Martínez, presidente municipal de Jalpa, Zac.; y, Mario Alberto Morales Contreras, presidente del CDM del PAN Calvillo.