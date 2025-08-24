18 C
Aguascalientes
24 agosto, 2025
Tendencias

Todos los municipios ya contabilizan deportaciones por políticas de EEUU:…

Dejan cabeza humana en bolsa de plástico en la Avenida…

Detienen a ex comandante prófugo de Policía Federal de Aguascalientes…

Aguascalientes debe su inercia y bienestar al PRI: Carlos Lozano…

Lluvias no dan tregua para este domingo en Aguascalientes

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

No ayuda que autoridades digan que en Aguascalientes no pasa…

Van por reparación de otro puente en Aguascalientes 

Falleció ahogado corredor de carrera en la sierra del Laurel…

Cancelan Callejoneada de los Solteros en Calvillo

Sociedad actual permite todo y lo justifica en nombre de la libertad: obispo de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-  Las justificaciones en nombre de la libertad personal ha derivado en justificar cualquier situación, incluso que afectan a la sociedad, consideró Juan Espinoza Jiménez, obispo local.

“Nos permitimos todo y lo justificamos aludiendo en nombre de la libertad personal. Basta con recordar agunos temas en la sociedad como el aborto, se lucha por implementar leyes que permitan arrancar la vida a un inocente con la careta de la tolerancia y caemos en un vacío moral”, subrayó,

En su homilía dominical celebrada en la Catedral de Aguascalientes, Espinoza Jiménez reflexionó que la actuación para fieles cristianos no resulta sencillo para vivir en los tiempos actuales, sobre lo cual hizo hincapié en un llamado a mantener la fe en los valores.

“Nuestra sociedad está haciendo surgir un hombre amoral y se olvida el espíritu de las personas, tomando en cuenta sólo el oropel. Tampoco debemos caer en la ley del trabajo en el menor esfuerzo”, adicionó.