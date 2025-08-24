Sociedad actual permite todo y lo justifica en nombre de la libertad: obispo de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Las justificaciones en nombre de la libertad personal ha derivado en justificar cualquier situación, incluso que afectan a la sociedad, consideró Juan Espinoza Jiménez, obispo local.

“Nos permitimos todo y lo justificamos aludiendo en nombre de la libertad personal. Basta con recordar agunos temas en la sociedad como el aborto, se lucha por implementar leyes que permitan arrancar la vida a un inocente con la careta de la tolerancia y caemos en un vacío moral”, subrayó,

En su homilía dominical celebrada en la Catedral de Aguascalientes, Espinoza Jiménez reflexionó que la actuación para fieles cristianos no resulta sencillo para vivir en los tiempos actuales, sobre lo cual hizo hincapié en un llamado a mantener la fe en los valores.

“Nuestra sociedad está haciendo surgir un hombre amoral y se olvida el espíritu de las personas, tomando en cuenta sólo el oropel. Tampoco debemos caer en la ley del trabajo en el menor esfuerzo”, adicionó.