27 C
Aguascalientes
31 agosto, 2025
Tendencias

Peatón murió arrollado por un camión urbano en Ciudad Industrial…

Lluvias aisladas para este domingo en Aguascalientes

Derrumbarán finca tras explosión en Valle del Campestre

Advierte Espinoza no caer en fraudes por vivienda en Pabellón…

(Video) Mujer celebra su divorcio con banda sinaloense

IEE y partidos políticos quieren más de 172 millones en…

Realiza Montañez gira de supervisión de obras y entrega de…

Cómo programar mensajes en WhatsApp paso a paso

Tere Jiménez entrega más de 3 mil apoyos escolares en…

El Dr. Simi llegará a la pantalla grande

Socavones por mal estado en drenajes de Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.- El tema de la aparición de socavones está asociada al deterioro en la instalación de drenajes, indicó el titular de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz de León.

“Tenemos el problema de los socavones, primero por falta de agua, luego llega el agua, la humedad y algunos drenajes cuya instalaciones tienen algunas grietas y con el peso del agua y el paso de los camiones y automotores ha sido lo que han generado los socavones”.

En entrevista con comunicadores mencionó que el problema se esta dando en la capital, puesto que en los muncipios del interior no han aparecido los mismos en las calles.

-¿Se puede considerar que son normales?

-Pues si, es que aquí lo que pasa es que es más la falta de mantenimiento a la red de drenaje que no se tuvo a las instalaciones.

-¿Llevan años descuidadas?

-Pues te puedo decir que todo el tiempo que estuvo la concesionaria de aguas no se hicieron muchas reparaciones, entonces ahorita MIAA esta en eso, pero fueron muchos años que se descuidó.