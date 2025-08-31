Socavones por mal estado en drenajes de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El tema de la aparición de socavones está asociada al deterioro en la instalación de drenajes, indicó el titular de Protección Civil Estatal, Eduardo Muñoz de León.

“Tenemos el problema de los socavones, primero por falta de agua, luego llega el agua, la humedad y algunos drenajes cuya instalaciones tienen algunas grietas y con el peso del agua y el paso de los camiones y automotores ha sido lo que han generado los socavones”.

En entrevista con comunicadores mencionó que el problema se esta dando en la capital, puesto que en los muncipios del interior no han aparecido los mismos en las calles.

-¿Se puede considerar que son normales?

-Pues si, es que aquí lo que pasa es que es más la falta de mantenimiento a la red de drenaje que no se tuvo a las instalaciones.

-¿Llevan años descuidadas?

-Pues te puedo decir que todo el tiempo que estuvo la concesionaria de aguas no se hicieron muchas reparaciones, entonces ahorita MIAA esta en eso, pero fueron muchos años que se descuidó.