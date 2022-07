Sobrino de Kate del Castillo que roba suspiros

Redacción

Ciudad de México.-El parecido con Kate del Castillo es innegable y, por lo tanto, también con su mamá, la comunicadora Verónica del Castillo. Se trata de Darwin Angulo del Castillo, el sobrino de la estrella de La Reina del Sur que, con un creciente número de seguidores en redes sociales, comienza a generar comentarios sobre la posibilidad de que siga los pasos de su famosa tía y busque hacer carrera en la actuación.

Por lo pronto, ya tiene el apoyo de varios miles de fans que se deshacen en halagos en las publicaciones que comparte en su cuenta de Instagram, en la que ya superó la nada despreciable cantidad de 18 mil seguidores, y donde deja ver algunos detalles de su estilo de vida, así como fotos en las que aparece junto a Kate o Verónica e, incluso, uno de sus famosos “ex tíos”.

La posibilidad de que Darwin Angulo del Castillo, sobrino de la actriz Kate del Castillo, pudiera buscar una carrera en la actuación podría ser más factible de lo que sus seguidores podrían imaginar, y es que aunque el hijo de Verónica del Castillo y el entrenador canino Darwin Angulo no ha dado todavía ninguna señal de estar interesado en las artes escénicas, le viene de familia un enorme legado en el mundo de la actuación por parte de su abuelo, el primer actor Eric del Castillo, y su célebre tía, quien es desde inicios de los años noventa una de las figuras más importantes en la televisión mexicana y estadounidense, gracias a telenovelas como Muchachitas, Alguna vez tendremos alas, Imperio de cristal, La mentira, Ramona y, naturalmente, la serie que la catapultó al estrellato internacional, La Reina del Sur, donde con su interpretación del personaje de Teresa Mendoza ha conseguido millones de fans y niveles de audiencia en Estados Unidos que ningún otro programa en español ha conseguido.

Es verdad que para su sobrino, el contar con un apellido con tanta tradición pueda ser benéfico y, a la vez, complicado de llevar, por el nivel de expectativa que el público podría tener sobre lo que él pudiera hacer en el campo de la actuación, pero también sería un interesante reto el que Darwin se propusiera dar continuidad y nuevos bríos a la trayectoria que tanto Eric como Kate del Castillo han construido a lo largo de los años.

Darwin con su abuelo, Eric del Castillo y su mamá, Verónica del Castillo (Instagram/Darwin Angulo del Castillo)

El sobrino de Kate del Castillo… ¿se convertirá en actor?

Darwin Angulo del Castillo, quien cumplió 21 años el pasado abril, es hijo de la hermana mayor de Kate, la comunicadora -y vocera no oficial de la familia- Verónica del Castillo y de su ex pareja, el entrenador de perros Darwin Angulo, quien desarrolla su labor en el Bravo Perro Fitness, un gimnasio canino ubicado en la Ciudad de México y el Guau Country Club de Valle de Bravo.

Darwin Angulo del Castillo, sobrino de Kate del Castillo (Instagram/Darwin Angulo del Castillo)

Lo cierto es que en redes sociales el comentario que prevalece en torno a Darwin es el que menciona que Kate del Castillo tiene un sobrino idéntico a ella y, dado que comparten rasgos muy identificables como las cejas pobladas y angulosas y una mandíbula fuerte, podemos decir que estas observaciones de sus fans son muy atinadas.https://www.instagram.com/p/B01GRdcj_p1/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=540&rd=https%3A%2F%2Fwww.quien.com&rp=%2Fespectaculos%2F2022%2F07%2F04%2Fsobrino-kate-del-castillo-roba-suspiros-darwin-angulo#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A5026.200000047684%2C%22ls%22%3A969.7000000476837%2C%22le%22%3A4266.400000095367%7D

Otro aspecto que podría preparar al joven para seguir los pasos de su tía en el mundo de la actuación podría ser la experiencia que ya tiene con respecto a la presión que ejercen los medios de comunicación y las redes sociales en las figuras públicas, ya que a lo largo de los años ha enfrentado sonados casos de bullying, el tumor que desarrolló su mamá en un ovario y que le extirparon en marzo de 2022, así como el alto perfil de las relaciones de su tía Kate, siendo la más reciente el noviazgo que la actriz de 49 años mantiene con el director de fotografía Édgar Bahena. En teoría, Darwin ya tendría conocimiento al respecto de cómo hay que lidiar con la carga de la opinión pública y la forma en que un actor puede y debe equilibrar entre su vida privada y su vida profesional.

Darwin Angulo del Castillo, sobrino de Kate del Castillo (Instagram/Darwin Angulo del Castillo)

Darwin Angulo del Castillo, su vida en fotos

El perfil de Instagram de Darwin, donde cuenta con más de 18 mil seguidores, muestra que el sobrino de Kate del Castillo es un joven amiguero, con afición por el ambiente de playa, los festivales de música y los viajes.

Darwin Angulo del Castillo, sobrino de Kate del Castillo (Instagram/Darwin Angulo del Castillo)

En sus publicaciones de este red social destacan, sobre todo, algunas imágenes que ha compartido tanto con su famosa tía como su mamá, Verónica del Castillo, y su papá, pero sobre todo una con Aarón Díaz, quien fue esposo de Kate entre 2009 y 2011. Esa fotografía en particular provocó que algunos de sus seguidores comentaran que provocaría el enojo de su célebre tía, al aparecer junto a uno de sus ex esposos. Hay que recordar que la actriz de La Reina del Sur estuvo casada también con el ex futbolista, Luis García, a quién señaló por violencia doméstica.

Darwin Angulo del Castillo en 2009 con (su entonces tío político) Aarón Díaz (Instagram/Darwin Angulo del Castillo)

Darwin Angulo del Castillo ha mantenido un perfil bajo y hasta ahora no ha aparecido frente a las cámaras en plan de actor. Su mamá es quien ha mencionado que se trata de un estudiante ejemplar y un joven libre de malos hábitos. Habrá que darle tiempo al tiempo para saber si así como su abuelo y su tía, él también recibe el llamado de la actuación.

Con información de Quién