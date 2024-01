Sobredosis, América, Santos, Cruz Azul, San Luis y León; porras de atención para la SSPM

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Las porras Sobredosis de Necaxa, así cómo las barras del América, Santos, Cruz Azul, San Luis y León son donde más atención pone la secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Aguascalientes cuando juegan en el estado Victoria, reconoció el titular de la dependencia, Antonio Martínez Romo.

Tras la riña que se registró el fin de semana en el partido Atlas-Necaxa, el mando policial fue interrogado sobre las porras que más problemas generan cuando visitan la localidad a lo que respondió ‘más allá de tener identificadas porras, creo que son rivalidades que hay mucho entre porras, puede ser la local Sobredosis, digo el próximo partido si mal no recuerdo, será América, la porra del América es en todos lados un poco conflictiva, lo digo con todo respeto, no digo que todos lo sean, pero sí será un tema que tendremos que vigilar mucho, la llegada de la porra, el acompañamiento que tengamos que tener cuando ingresan hacia el estadio también tener una vigilancia muy cercana para que no se vuelvan a dar’.

Continuó luego ‘pues de tradición también ha sido el Santos, hemos tenido alguna situaciones con el Santos, Cruz Azul; San Luis, que en su momento San Luis fue un rival muy fuerte para lo que era el Necaxa y que era para nosotros una riña casi segura y no sé hacía la riña en el interior del estadio, se hacía cuando se desplazaba ya para sus destinos, algunos locales les arrojaban piedras a los cristales del autobús y los dañaban’.

A lo que añadió ‘León también pero dijo poco a poco esto se ha ido acabando con nosotros en Aguascalientes, desconozco, bueno he sabido de casos Monterrey, por ejemplo que ha habido hasta muertos; lo que pasó con Querétaro, entonces son cosas que tenemos que tener aprendidas para que no pasen en Aguascalientes’.

Y sobre la cantidad de elementos que en cada partido se tienen, puntualizó ‘depende mucho del nivel del partido, desde 100 hasta 200 elementos 250, depende mucho de la clasificación que traiga ese partido, estamos muy cercanos hacia la empresa o el grupo del Necaxa y estamos monitoreando constantemente el boletaje vendido para saber la fuerza del partido que va a haber, cuando nos dicen que ya tienen 15-16 mil boletos vendidos pues es algo que para nosotros es poner toda la atención, digo si me permiten pues echarle toda la carne al asador para que el partido se lleve sin mayor contratiempo’.

Finalmente de la riña del fin de semana que se viralizó apuntó fue ‘algo que no debió haber ocurrido, porque teníamos mucho tiempo, Aguascalientes se distingue a través precisamente de la Federación mexicana de fútbol, como estadio seguro, que algo que también a nosotros nos tomó por sorpresa, no deberá de volver a pasar, dependiendo del nivel de partidos que se vengan dando, pues será el número personal que estaremos atendiendo para poder solventar que no se vuelva a presentar esto; digo en otras ocasiones se han dado, se sofocan de inmediato este tipo de riñas, y sin mayor problema, hubo siete detenidos, 4 por parte de los visitantes, tres locales y bueno se presentaron ante Justicia Cívica, para su respectiva sanción’.