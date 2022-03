Sobrantes más de 100 espacios comerciales dentro del perímetro ferial 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Luego de haber concluido con la renovación de espacios comerciales para la próxima edición de la Feria Nacional de San Marcos se tuvo un sobrante de 120 lugares, reveló el presidente del patronato organizador, José Ángel González Serna.

-¿La venta de espacios cómo va, ya no hay las quejas añejas de comerciantes?

-Pues qué bueno que me haces esa pregunta para veas que muchas veces la gente se queja como por costumbre, porque el día de ayer se acabaron de comercializar las renovaciones y nos quedaron como 120 lugares.

González Serna expresó más adelante que hay disposición de lugares para los interesados en comercializar sus productos en la verbena.

-¿Y a dónde pueden acudir?

-Pusimos una área especial a un lado de la llamada base Volcán.

Finalmente el servidor público cuestionó a aquellos que salen a quejarse de que no se les da oportunidad y que se privilegia a los foráneos, por lo que ahora hay oportunidad de integrase.