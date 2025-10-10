Sobran nombres de calles por auge de cotos privados en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Ayuntamiento de esta ciudad tiene en reserva más de 300 nombres de calles que no han sido utilizados debido al crecimiento de los desarrollos habitacionales en régimen de condominio, donde las vialidades son de propiedad privada y no requieren nomenclatura oficial.

Óscar Rodríguez Godoy, secretario de Desarrollo Urbano del municipio, explicó que el Cabildo aprobó un banco de nombres para futuras calles públicas, pero la demanda ha disminuido drásticamente ante el auge de fraccionamientos cerrados.

“Tenemos un banco de nombres que autorizó el Cabildo. Como la mayoría de los desarrollos se autorizan bajo la figura del condominio y las calles no son propiedad del municipio, sino copropiedad de los condóminos, el Código Urbano les da la facultad a los promotores de que ellos elijan sus nombres. Entonces, por eso, la verdad, ha bajado mucho la demanda de nomenclatura oficial, que es para las vías públicas”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, los nombres disponibles pertenecen principalmente a categorías naturales o conmemorativas.

“Son como 300 nombres más o menos. Pues son árboles, fechas conmemorativas, esos tipos de nombres, de personajes ilustres”, detalló.

Rodríguez Godoy recordó que el listado actual proviene de una consulta pública realizada en administraciones pasadas, la cual sirvió de base para que el Cabildo definiera los nombres que pueden asignarse a nuevas vialidades.

El titular de Desarrollo Urbano reconoció que el ritmo de crecimiento urbano, concentrado cada vez más en desarrollos cerrados, ha frenado la asignación de nombres oficiales, pues estos espacios privados no están sujetos a la normatividad municipal en materia de nomenclatura.