SNTE no quitará el dedo del renglón hasta que desaparezca Usicamm: Ochoa

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No habrá marcha atrás en la exigencia del magisterio para que desaparezca la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (Usicamm), puntualizó Adriana Ochoa Díaz, secretaria general de la Sección Uno del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Nosotros seguimos exigiendo que desaparezca Usicamm. Eso está claro y no quitaremos el dedo del renglón hasta que se retire ese mecanismo a nivel nacional”, aseveró la dirigente del gremio magisterial.

La USICAMM fue creada durante el pasado gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de evitar la venta de plazas, pero nunca convenció al SNTE. La actual gestión federal había previsto su eventual desaparición; sin confirmarse a la fecha.

En ese sentido, Ochoa Díaz demandó que se concrete un panorama con mayor transparencia en beneficio del profesorado del país; lo cual no han visto de manera particular con este programa federal.

“Pedimos que llegue un programa que en realidad brinde oportunidades de promoción de manera vertical, horizontal y de reconocimiento a nuestros docentes, para que también vean reglas claras”, insistió.