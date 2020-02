Situación de pánico por inseguridad en Aguascalientes: PRD

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- Necesaria la coordinación de autoridades locales para brindar seguridad a los ciudadanos, señaló Sanjuana Martínez, regidora capitalina por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien reconoció que existe preocupación debido a los recientes sucesos violentos que han ocurrido en la ciudad.

“Todos estamos en una situación de pánico, la verdad. Pero mejor es buscar soluciones”, comentó la edil.

Martínez dijo que se debe pugnar por una cooperación de las diversas áreas en la materia y se garantice la seguridad, en vez de caer en reclamos mutuos.

“En lugar de estarnos contrapunteando, es mejor aportar y ver qué soluciones como sociedad podemos construir para que esto no siga pasando”, consideró.

El tema de la inseguridad ha generado diversos cuestionamientos en la última semana, debido a una balacera en plena vía pública; aunado al hecho de los enfrentamientos mediáticos entre instancias de gobierno del estado con las del municipio capital.

Una de las exigencias de autoridades estatales ha sido la remoción de Antonio Martínez como secretario de Seguridad Pública del municipio. Petición que ha rechazado la alcaldía.

Al respecto, la regidora por el Sol Azteca se mostró en contra de un relevo en la corporación. “No es que se quite o no, sino quién llega. Siempre que llega alguien nuevo a un cargo nos genera cierta incertidumbre y creo que es mejor corregir lo que se haya hecho mal”.