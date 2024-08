Sistema judicial no lo hacen solo los jueces, dice magistrado

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado, Juan Rojas García, criticó la “tómbola” propuesta en la reforma judicial que impulsa Morena, para elegir a quienes participarían en el proceso de elección popular de jueces, magistrados y ministros.

Agregó que no se debe pensar que el sistema de justicia lo hacen solo los juzgadores, sino que son muchos los factores los que han provocado que los juzgados tengan una alta carga de expedientes.

“No nos parece, lo digo con todo respeto, que la idea de elegir a los jueces por una tómbola sea la mejor de las maneras”, dijo.

Por lo que, señaló el magistrado, los problemas que aquejan el sistema de justicia no se arreglan con la elección de jueces y magistrados, sino que hay más partes involucradas sobre las que se debe trabajar.

“A eso debo agregar que el tema de la justicia, no se centra solo en la designación de los juzgadores, porque son muchos los factores que influyen en que los juzgados estén abarrotados de juicios y no solo, debo decirlo con toda franqueza, no solo es el tema de los juzgadores”.

“Ojalá que esa fuera la única situación y ojalá que cambiando a las personas cambiara el sistema, pero debemos entender que el sistema judicial no se sostiene solo en los jueces”, señaló.

Añadió que el sistema judicial también se sostiene en los abogados, en la fiscalías, en los institutos que tienen alguna relación con los poderes judiciales locales y el federal, por lo que no se trata de una situación tan simple como cambiar a un juez.

El magistrado defendió instancias como el Consejo de la Judicatura, con el que cuentan todos los poderes judiciales en los estados y el federal, como un organismo que ha dado resultado para los procesos de evaluación y selección de quienes buscan algún cargo judicial.