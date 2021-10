Sistema de salud a nivel federal está colapsado: Colegio de Médicos

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Persisten carencias para el sector salud del país, manifestó Roberto Velasco Hirschberg, presidente del Colegio de Médicos de Aguascalientes, quien de paso cuestionó una abierta preferencia hacia entidades con gobiernos afines a la Federación.

“El sistema de salud se encuentra colapsado, no hay medicamentos. La logística de las vacunas ya se instaló, pero al principio era un desastre. Las nuevas enfermedades con tratamientos caros pues ya ni pensar en eso, parece que no hay interés en la salud”, expresó.

– ¿Qué propuestas pueden hacerse para mejorar el sistema de salud?

– Más dinero, pero si el gobierno lo limita a quienes no son afines a ellos, no es justo. Porque los estados donde están los partidos de Morena y sus afiliados, sí les dan más recursos.

Entrevistado poco antes de participar en un foro organizado por el Congreso del Estado, Velasco Hirschberg exhortó a los legisladores locales a enfocarse en una mayor atención hacia el sector salud.

“Que le muevan y presionen en forma diplomática, no grosera. Yo no soy político y digo las cosas como son. Obviamente que hay gente de los partidos del gobierno federal que esto no les va a gustar”, adicionó.

El titular del Colegio de Médicos participó este miércoles en el primer foro diagnóstico de la salud, organizado por el Poder Legislativo.