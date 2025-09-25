SIPINNA impulsa difusión sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Al asistir como invitada a la sesión mensual del Grupo de Empresas Japonesas de Aguascalientes, A. C. (GEJA), la secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado (Sipinna), Blanca Rivera Rio Flores, expuso que Aguascalientes es uno de los estados del país donde estos sectores de la población cuentan con más derechos, 26 en total, haciendo énfasis en que el reto es que sean conocidos, respetados y ejercidos.

En ese sentido, exhortó a las y los representantes de las empresas que forman parte del GEJA a sumarse a la campaña de difusión de los derechos de niñas, niños y adolescentes que realiza el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal, y que se llevó a cabo con el apoyo de Radio y Televisión de Aguascalientes (RyTA) y el Instituto Cultural de Aguascalientes (ICA) con el respaldo de la Secretaría de Comunicación y Vocería (Secovog).

Asimismo, y tras resaltar el compromiso que tiene la gobernadora Tere Jiménez con este grupo etario -como ha quedado de manifiesto en su Tercer Informe de Gobierno-, Rivera Rio Flores explicó que en Aguascalientes viven más de 463 mil niñas, niños y adolescentes, casi un tercio de la población, a quienes hay que brindar una atención integral, puesto que son el presente y el futuro social y económico del estado.

Añadió que el Sipinna estatal está conformado por las dependencias e instituciones que tienen programas y acciones dirigidos a niñas, niños y adolescentes; además, los 11 municipios del estado también cuentan con sus propios Sipinna municipales, y de manera conjunta se trabaja para establecer los criterios que deben orientar la política pública.

De igual manera, comentó que la Secretaría Ejecutiva del Sipinna estatal cuenta con la Casa del Adolescente, donde se brindan talleres y servicios gratuitos a las y los adolescentes de 12 a 17 años, incluyendo consulta psicológica, gracias al respaldo interinstitucional que se tiene.

Rivera Rio también resaltó el impulso que se está dando al aprendizaje del idioma japonés en la Casa del Adolescente, refiriendo que de la mano del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado (ICTEA) están impartiéndose los niveles I y II en distintas temporadas a lo largo del año.

Finalmente, y tras reconocer la importancia que tienen las empresas japonesas en Aguascalientes, la secretaria ejecutiva del Sipinna estatal destacó el interés que se tiene en sumar a todos los consorcios por el impacto que generan en las comunidades donde se encuentran establecidos y por el compromiso que tienen con sus colaboradores y sus familias.