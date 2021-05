Sin verde cero clases presenciales en Aguascalientes: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con todo el dolor de su corazón se resignó el gobernador Martín Orozco Sandoval y dice que en el tema de las clases presenciales “ya ni moverle” hasta no alcanzar el semáforo covid verde.

Garantizó que habrá total respeto a los acuerdos entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación donde la postura es clara de que no regresarán a las aulas hasta que no se cumplan con las tres “V”.

“Insisto que ya ni moverle porque al final aunque pudiera haber toda la voluntad de nuestro dirigente magisterial Ramón García Alvizo, si se trata de una indicación federal no va a suceder”, lamentó.

En este sentido, el jefe del ejecutivo estatal subrayó que se continúa trabajando para alcanzar el anhelado semáforo verde, no sólo por la reactivación en la parte educativa, sino en el aspecto económico, finalizó.