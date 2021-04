Sin trabajo el 30% de constructores en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hasta un 30 por ciento de constructores en la entidad se encuentra sin trabajo, principalmente por la escasez de obra pública, lamentó el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles, Filemón Medina.

Acto seguido criticó las políticas del gobierno federal quien no está invirtiendo en obra pública, mientras que el estado se vio obligado a reducir su presupuesto en la materia por la atención en el tema de la pandemia del covid y sus efectos.

-¿Y mientras de que están viviendo?

-Pues ahí están apenas sobreviviendo con los pocos ahorros o pidiendo prestado para no dar de baja a sus empresas.

Más adelante Medina señaló que si bien se están sosteniendo principalmente de la obra privada, la misma también se ha visto mermada por la incertidumbre económica.

-¿Entonces tampoco hay obra privada?

-Muy poca, los inversionistas no se quieren arriesgar todavía, había proyectos ya listos para iniciar pero al llegar la pandemia se cancelaron y no se han retomado, entonces ahora sí que ahí con chambitas no la estamos llevado, remató el constructor local.