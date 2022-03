Sin tolerancia para servidores públicos que desvíen recurso o tiempos a campañas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Lanza advertencia el contralor del estado Arnoldo Hernández Gómez a todos lo servidores públicos para que eviten caer en la tentación de desviar recursos o tiempo laboral en campañas políticas.

Advirtió que no les temblará la mano en donde asegura que los tiempos del partido-estado se acabaron.

“Vamos a vigilar que lo servidores públicos no hagan desvío de recursos, ni utilicen el tempo para ningún tipo de promoción política y eso se los puedo asegurar”, reiteró.

Subrayó que se puede llegar hasta la cárcel, dependiendo la gravedad del caso, por lo que insistió en que se eviten problemas.

“A mí me tocaron esas luchas de acabar con el partido-estado y no voy a caer en la incoherencia o incongruencia de permitirlo, entonces eso se acabó”, concluyó de forma contundente.