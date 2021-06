Sin sentido impugnación de detractores del CCE en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Carecen de argumentos las imputaciones de quienes perdieron la elección para presidente del Consejo Coordinador Empresarial, reviró el dirigente en funciones Raúl González Alonso.

Luego de que Antonio Robledo e integrantes de la planilla que lo acompañaban para contender por la representación de los empresarios de Aguascalientes saliera a señalar que la dirigencia de González Alonso es ilegítima, este les recordó que ningún juez a determinado nada.

“Es un sin sentido el argumento que esgrimen, es más yo no tengo conocimiento de la demanda que dicen que interpusieron”, fustigó.

Añadió que hay leyes e instancias a las que pueden de recurrir, lamentando que busquen conseguir mediáticamente lo que no pudieron hacer en la votación.

González Alonso negó al final que el Consejo Coordinador Empresarial este fracturado y dijo que de los 30 presidentes de organismo en la pasada reunión había 28 de estos y los faltantes fueron por cuestiones personales, por lo que no le ve en donde pudiera estar la ruptura.