Sin seguros contra robo mayoría de pequeños comercios en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Pese a un aumento en el robo de comercios, pequeños establecimientos no cuentan con seguros que protejan sus mercancías en caso de ser víctimas de un delito, lamentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Aseguradoras y Fianzas (AMASFAC) Xóchitl Padilla Gálvez.

En entrevista colectiva señaló que “lo acabamos de ver en la Mesa de Seguridad y efectivamente existe un incremento importante en el robo de negocios, más no en la misma proporción la compra de seguro de daños”, lamentó.

Posteriormente Padilla detalló que uno de los principales motivos para no asegurarse es el desconocimiento de que pueden hacerlo y la creencia de que un seguro está fuera de sus posibilidades económicas.

Al concluir externó que “nosotros manejamos seguros hasta de 5 mil pesos anuales, dependiendo el tipo de negocio, sin embargo es relativamente económico para todo lo que cubre y sobre todo que al momento de algún incidente no se desprotege al propietario de los negocios”.