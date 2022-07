Sin seguro de vida el 85% de la población en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Lamenta la presidenta de la Asociación de Agentes de Seguros y Fianzas, Xóchitl Padilla, la falta de cultura en la previsión de las personas.

La empresaria reveló que hasta un 85 por ciento de las personas no cuenta con un seguro de vida y únicamente el 15 cuenta con esta protección.

De igual manera, Padilla recalcó que pudiera parecer el 15% un porcentaje elevado, sin embargo aseveró que no es porque las personas tengan la conciencia de contratarlo por voluntad propia, sino porque en la adquisición de algún crédito hipotecario les obliga a tener el mismo o bien en otros casos porque son prestaciones que se les otorgan directamente en las empresas.

“La verdad es que si fuera por voluntad propia el contratar un seguro de vida sería mínimo el porcentaje de quienes lo harían”, remarcó.

En última instancia comunicó que no se trata de vender más, sino de hacer conciencia de los beneficios de contar con un seguro para no desproteger a las familias que son las más afectadas al momento de fallecer el padre o la madre de familia, concluyó.