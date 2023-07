Sin seguridad pública velaron a Hipólito Mora, su hermano exige justicia o tomarán las armas

Excelsior

Morelia, Mich.- El padre Goyo acusó al gobernador del estado el morenista, Alfredo Ramírez Bedolla de tener pacto con el crimen organizado.

El padre Goyo López, quien fue promotor de las autodefensas, responsabilizó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla del asesinato y le recordó que “usted sabe cómo está la situación, miente diciendo que todo está bajo control”, dijo en una videograbación, y añadió que “todo está bajo control de la delincuencia organizada; usted tiene pacto con la delincuencia”, acusó.

Sólo unas cuantas personas acudieron a darle el último adiós al exlíder comunitario Hipólito Mora y bajo el temor de ser atacados por el crimen organizado, ya que no hubo medidas de seguridad, a pesar del riesgo una comunidad como La Ruana.

Las investigaciones continúan en medio de un ambiente muy tenso y cargado de miedo.

Habitantes de La Ruana siguen desconcertados por el homicidio de Hipólito Mora y sus escoltas.

No hay quién se sienta seguro aquí, pero lo peor es que tampoco vemos cerca el momento que se acaben los cobros de piso y cuotas a productos básicos”, comentó a Excélsior una asistente al velorio.

El precio normal de la carne por kilo “es de 140 pesos; aquí lo tenemos que pagar en 180 pesos para pagar la cuota a los mañosos”, aseguró.

Ayer, 100 agentes de la Fiscalía estatal regresaron a la escena del crimen para una segunda recolección de indicios y evidencias.

Una fuente policial reveló a Grupo Imagen que Hipólito y sus escoltas fueron agredidos con más de 600 balazos, la mayoría calibre .308, “tal cantidad de balas vulnera cualquier blindaje”.

El hermano de Hipólito Mora amenaza con tomar las armas si no hacen justicia

Tras el asesinato de Hipólito Mora, su hermano Guadalupe Mora Chávez advirtió que si el gobierno de Michoacán no les hace justicia van a tener que tomar de nuevo las armas en La Ruana, ya que están hartos de los ataques de Los Viagra, grupo que, de acuerdo con él, está liderado por un hombre identificado como Nicolás Sierra Santana.

“Andamos muy enojamos, me están llame y llame amigos del pueblo que por qué no convoco al pueblo aquí a tomar las armas, que me apoyan porque ya están igual que todos, igual que yo, ya estamos enfadados de estas gentes (Los Viagra)”, dijo Guadalupe Mora en entrevista con Pascal Beltrán del Río, para Imagen Radio.

Guadalupe Mora aseguró que los habitantes de La Ruana tienen identificados y ubicados a los miembros de Los Viagra, por lo que exhortó al gobierno de Michoacán a hacer su trabajo y desmembrar este grupo criminal al capturar a los líderes.

Hipólito Mora murió tras el tercer atentado en su contra en La Ruana cuando viajaba en una camioneta blindada con dos de sus escoltas, cuando fueron emboscados por hombres armados quienes les dispararon con fusiles Barret calibre .50.

El cuerpo del exlíder de autodefensas fue velado en su casa en La Ruana, donde sus hijos, hermanos, familiares, amigos y habitantes despidieron al hombre que dejó sus huertas de limón para enfrentar a Los Caballeros Templarios, quienes tenían asolada a la región.