Sin rompimiento con Arámbula; “pero tengo el derecho de contender por Jesús María”: De Lira

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Guadalupe de Lira Beltrán, diputada local por el PAN, rechazó fricciones con Antonio Arámbula, alcalde de Jesús María, luego que anunciara su intención de contender al cargo y que, trascendió, no habían sido bien recibidas en el Ayuntamiento conurbano.

“Sabemos que hay interés por parte del alcalde para reelegirse, lo cual es muy respetable. Pero yo creo que también tengo el derecho legítimo de participar y la situación dependerá del Comité Directivo Nacional. Pero tenemos buena relación con el alcalde”, comentó en entrevista.

De Lira Beltrán reconoció que, por tema de género, la candidatura al palacio municipal de Jesús María pudiera recaer en un varón; pero aclaró que esta situación no es definitiva.

“Esto no me limita debido a que el porcentaje de mujeres es el mínimo, mas no el máximo, por lo cual todavía tengo posibilidad de participar y voy a estar muy al pendiente del proceso para si da la posibilidad, contender”, recalcó.

– ¿Ya le toca a una mujer en Jesús María?

– Es importante que esas oportunidades a las mujeres sean reales, no solamente en el discurso, y si la ciudadanía así lo considera para poderlos representar como presidenta municipal.

La legisladora anunció en días pasados su intención de ser alcaldesa de Jesús María, que gobierna el también panista Antonio Arámbula, quien tiene derecho legal a un segundo periodo.

Las once alcaldías del estado se renovarán en el siguiente año.