Sin riesgo para la salud de visitantes ex talleres del ferrocarril 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Aseguran que la zona de ex talleres del ferrocarril en donde se busca detonar un complejo turístico y de esparcimiento para las familias no es de riesgo para la salud de los visitantes por contaminación de los suelos.

José Luis García Ruvalcaba, presidente del Comité Internacional de Conservación del Patrimonio Industrial, sostuvo que desde el origen de proyecto de rescate de los ex talleres del ferrocarril se trabajó en la remediación de suelos.

“Se hicieron todos los procesos de remediación en donde dependiendo los tipos de materiales fue el tratamiento”, aseveró,

Posteriormente recalcó que lo mismo ocurrió con las últimas naves que se rescataron procediendo a la descontaminación, así como se dejaron áreas confinadas en donde está prohibido realizar cualquier construcción.

“Fue un trabajo complejo en donde hubo edificios que tuvimos que demoler para evitar problemas lo que nos llevó también a encontrar otros vestigios que se han aprovechado para enriquecer el complejo, pero de ninguna manera hay contaminantes que pongan en riesgo la salud de las personas”, puntualizó.