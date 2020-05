Sin respuesta a denuncia de diputada de Aguascalientes por secuestro exprés en Jalisco

Gilberto Valadez



Aguascalientes, Ags.- A casi un año de haber sufrido un secuestro exprés y un asalto en carretera federal, la diputada panista Patricia García García reconoció que las investigaciones en cuanto a la denuncia que presentó, carecen de avances.

“Como no fue en el estado, la denuncia la puse aquí y es un poquito más complicado. Hasta ahora no he recibido ninguna respuesta, ni nada. Sólo espero que se esté actuando”, estableció en entrevista.

En septiembre del año pasado, García García fue interceptada cuando viajaba por una carretera entre los límites estatales de Jalisco y Aguascalientes, a la altura del municipio de Encarnación de Díaz, donde habría sido privada de su libertad. Al final, se le despojó de la camioneta en que viajaba y que era de su propiedad.

La legisladora por el Partido Acción Nacional posteriormente confirmó el hecho, al presentar una querella correspondiente.

García García también lo achacó al clima de inseguridad que se vive en el país: “Es una consecuencia de cuando se empieza a relajar la seguridad nacional, porque entonces donde está la Guardia Nacional, donde está el presupuesto para eso, donde la policía federal que son quienes deben estar actuando”.

– ¿También ha sido cuestión de la burocracia por los dos estados?

– Claro, estamos cercados por este tipo de situaciones. Algo muy lamentable que no se lo deseo nadie.

La diputada del PAN citó que poblaciones jaliscienses como Bajío de San José, Villa Hidalgo y Encarnación de Díaz están olvidadas por el gobierno de su entidad y recurren a autoridades de Aguascalientes.

“Prácticamente sus ciudadanos hacen su vida acá y nosotros con ellos, pero es lamentable que cuando tienen que dar una respuesta no lo hacen”, remarcó.