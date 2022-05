Sin resentimientos o consignas hacia ningún partido o candidato: CCEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El sector empresarial no tiene resentimientos hacia ningún partido o candidato, aseguró el presidente del Consejo Coordinador Empresaria de Aguascalientes, Raúl González Alonso.

Luego de los encontrazos de la iniciativa privada con el presidente de México en varios temas, González Alonso expuso que eso no será factor para demeritar a la candidata de Morena.

-¿Entonces no hay resentimientos hacia alguna candidata en particular?

-No, me parece que el resentimiento lo tiene el presidente de México y nosotros no.

-¿Entonces ustedes están dispuestos a escuchar a todas las candidatas sin distingo?

-Si, nosotros estamos abiertos a escuchar todas las propuestas y también lo que estamos pidiendo es que nos escuchen a nosotros en nuestras peticiones como empresarios.