Sin renunciar oficialmente PRD, diputado local se pasa al Verde en Aguascalientes

El Música

Aguascalientes, Ags.- Sin hacerse oficial, pero si nada cómo pato, camina cómo pato y hace cómo pato, el diputado local por el “Partido de la Revolución Democrática”, Cuauhtémoc Escobedo Tejada, parece que se pasó a las filas del Partido Verde Ecologista de México.

Enojadísimo porque no se le dio la candidatura a la alcaldía de su natal, Pabellón de Arteaga, Escobedo Tejada y le indicaron que otra vez sería el abanderado al distrito 3 local, para buscar la reeleción, tiene varios días donde sus allegados, entre ellos Abel Sánchez Garibay, quien funge cómo su secretario particular en la 65 Legislatura local y en la red social Facebook se hace llamar “Abel Garibay” ha publicado lo que parece la nueva imagen de campaña de su jefe, donde se muestra una caricatura de Escobedo con una capa verde y otra donde se muestra un círculo negro con la leyenda “Ver de nuevo Pabellón”.

Además de criticar las fallas en la inseguridad de parte del actual edil, el priista, Humberto Ambriz, es un hecho que no quedó conforme con el cargo que le dieron y sin avisar al sol azteca, en los hechos ya es todo un militante “verde” y al parecer será el candidato de ese instituto político a la presidencia municipal que encabezó durante 5 años.

No cabe duda que el profe Temo literalmente no sabe vivir fuera del erario, toda vez que ya fue regidor de Pabellón, ya fue presidente del PRD, ya fue diputado local, luego alcalde 5 años y ahora lleva poco más de 2 siendo otra vez legislador local y parece que se mala acostumbró al sueldo de primer edil, porque de diputado no le gusta y luego del acuerdo de ir en alianza entre el PRD, junto con el PAN y el PRI, ya no le convino al docente que si le contamos ya tiene más de 16 años que no se para en un salón de clases.

Sin duda es más redituable la política y sobre todo cuando no dejas de ocupar cargos de elección popular, de manera consecutiva.

Vamos a ver cómo le va en esta nueva aventura al mentor, Escobedo Tejada y si los pabellonenses desean que vuelva a ser su presidente municipal.

Por lo pronto a Temo ya le apellidan “Díaz”, por aquello de aquel dictador mexicano de hace dos siglos.