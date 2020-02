Sin relación con el narco fosas clandestinas que se han encontrado en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En los últimos dos años en Aguascalientes se han localizado al menos tres fosas clandestinas, sin embargo no se han tratado de hechos atribuibles a la delincuencia organizada, aseguró el Fiscal General, Jesús Figueroa Ortega.

“De los dos casos del año pasado en el municipio de Aguascalientes tenemos a los responsables detenidos y no tienen nada que ver con el crimen organizado, sino más bien se ha tratado de temas personales entre víctimas y victimarios”.

Puntualizó que en Aguascalientes no se han encontrado fosas con volúmenes importante de cuerpos como en otras entidades a del país, donde si es una problemática este fenómeno.

“En el caso de Aguascalientes de los cuerpos que hemos encontrado, recordarán el caso de una persona que se dedicaba a la venta de vehículos que fue encontrado su cuerpo sin vida en un domicilio particular, uno más que tuvimos en 2019 en Calvillo y el último que habíamos tenido había sido a finales de 2018 al oriente de la capital con otra persona que encontramos en un domicilio particular y que tuvimos que exhumar”.

Para concluir, mencionó que en dos de estos casos al encontrase en domicilios particulares se procedió a actuar mediante cateos, mientras en Calvillo se localizó en un predio abierto.