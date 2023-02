Sin reglas claras entre corcholatas Monreal se retira del proceso 

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- En caso de no haber reglas claras para seleccionar al candidato de morena para la presidencia, Ricardo Monreal afirmó que dejaría de participar en el proceso argumentando que “no se prestaría a una farsa como esta”.

El senador Ricardo Monreal Dávila, una de las corcholatas, acompañó a su homólogo Daniel Gutiérrez Castorena, en su informe de actividades que presentó en el Hotel Alameda, también como parte de una gira que hará a distintos estados y de cara al proceso para seleccionar quien será el candidato por Morena para la presidencia.

Manifestó que, en caso de no resultar beneficiado en el proceso interno, no tiene ningún otro plan, dijo que se mantendría apoyando en actividades propias del partido. “En este momento, no tengo un plan B, solo tengo un plan A, no estoy pensando en alguna otra cosa”, dijo.

Espera que a la brevedad se definan las reglas con las que se definirá al próximo candidato por Morena, esto para que no exista la posibilidad de ruptura. Reiteró en que envío una serie de sugerencias a Mario Delgado, dirigente de Morena, para que este proceso sea parejo para todos.

En particular, pidió que se eliminen campañas con derroches, que haya por lo menos 5 encuestas, que haya debates regionales en donde todos puedan acudir y en ese momento pueda decidir.

En caso de no definir reglas claras para la participación de todas las corcholatas, Ricardo Monreal dijo que se bajaría de la contienda. “Si no se cumplieran con las reglas de transparencia, si hubiera imposición, y si hubiese cargada de manera grosera y anticipada, yo no participaría en ninguna farsa. Prefiero no ser nada, yo no participaría, yo no me voy a prestar a farsas democráticas, no lo voy a hacer”, declaró.