Sin recursos para remediar problemas de acústica en sala de conciertos heredada por CLT 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- No se cuenta con el recurso suficiente para remediar los problemas de acústica que desde origen presentó la sala de conciertos ubicada en el complejo Tres Centurias, obra que en su momento realizó la administración del ex gobernador priista, Carlos Lozano de la Torre, señaló el director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Carlos Reyes Sahagún.

-¿Cómo queda la sala de conciertos?

-La sala de conciertos tiene el problema de sonorización, queremos ver si podemos instrumentar algunas medidas de remediación, pero es complicado llegar al 100% por temas presupuestales.

-¿Cuánto se requiere?

-Mire, no tengo en dato exacto, pero lo que si le puedo decir es que en estos momentos hay necesidades más urgentes que atender como el mantenimiento de los edificios históricos, entre ellos el museo de Aguascalientes en donde estamos interviniendo.

-¿No se le está dando uso?

-Si se le está dando cierto uso sobre todo con la orquesta sinfónica, pero más que nada es para una cuestión privada o de esayo y por alumnos de música de la universidad de las artes.

Recordar que en su momento la obra significó un costo para el erario público de más de 120 millones, sin embargo por vicios en la acústica no se ha podido utilizar para el fin que fue construido el edificio.