Sin recibir vacuna contra covid más de 100 menores amparados en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Se mantienen sin vacunación hasta 110 menores que presentaron amparos para ser vacunados contra el coronavirus en la entidad, reconoció la encargada de la Secretaría de Bienestar, Silvia Licón Dávila.

La funcionaria federal justificó que la razón es porque no se cuenta con vacunas pediátricas autorizadas para su aplicación a dicho sector de la población.

“Mientras que no nos autoricen el biológico pediátrico no lo podemos aplicarlas, así como nosotros solo somos una instancia ejecutora por lo que no tenemos vacunas a nuestra disposición”, insistió.

En conferencia de medios acompañada de autoridades estatales, Licón Dávila expresó que han respondido a las demandas presentadas, pero insistió en que al momento no se cuenta con la autorización para la inoculación de menores de edad.

“A nadie se le puede obligar a lo imposible, no tenemos vacunas, entonces en cuanto nos lleguen las mismas para dicho sector tengan por seguro que va a ser atendida toda la población infantil que así lo requiera”, remató.