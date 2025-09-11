Sin pruebas, ni sustento denuncia de síndico priista contra alcaldesa de San José de Gracia 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado, la panista, Alma Hilda Medina, señalo sobre la denuncia del síndico priista de San José de Gracia, Vicente Ventura, quien acusara a la alcaldesa de nepotismo, que no hay pruebas de sus dichos en el documento que entregó al Congreso.

“Habla de no sé cuántos parientes o familiares y solo hace referencia a dos, entonces el dice que no le pasan la información, pero para haber una denuncia tiene que haber pruebas”.

Aclaró que el legislativo solo recibió el documento que entregó, pero es todo lo que pueden hacer.

“Nosotros únicamente recibimos, pero no va a pasar nada”, dijo la legisladora en entrevista en la sede de su partido el PAN.

Inclusive detalló que en el documento no se les pide ninguna intervención, donde solo se hace mención de sus dichos, pero sin pruebas.

“Nosotros escuchamos, recibimos, pero no podemos hacer nada, respetando las formas en que lo hizo público, pero no dice nada trascendente el documento que me parece solo fue para llamar la atención”.