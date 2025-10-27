Sin problemas sector automotriz absorberá a trabajadores de Compas 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras el anuncio del cierre de la planta Compas en Aguascalientes, los trabajadores afectados podrían incorporarse a otras empresas del sector automotriz, ya que actualmente existen más de mil 100 vacantes disponibles, principalmente para técnicos y operarios. Así lo informó Rogelio Padilla, secretario general del Sindicato Automotriz, quien destacó que la industria en el estado mantiene una alta demanda de mano de obra especializada.

Padilla señaló que esta situación representa una oportunidad para quienes cuentan con experiencia técnica y buscan continuar dentro del ramo automotriz, pues el crecimiento del sector sigue impulsando la generación de empleos.

No obstante, en entrevista con medios informativos, reconoció que el panorama es más complicado para el personal administrativo, debido a que las empresas han reducido este tipo de plazas como parte de sus procesos de reestructuración interna.

El líder sindical añadió que se está trabajando en coordinación con las autoridades laborales para facilitar la vinculación de los trabajadores de Compas con otras empresas, con el objetivo de evitar un impacto social mayor y mantener la estabilidad del empleo en la entidad.