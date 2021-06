Sin presiones ni condiciones regreso a clases presenciales en Aguascalientes: SNTE

Redacción

Aguascalientes, Ags. -El líder de la sección 1 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) Ramón García Alvizo, sentenció que no debe haber presiones ni condicionamientos en el regreso a clases presenciales por parte de maestros.

Acto seguido indicó que el magisterio de Aguascalientes ha sido responsable y la muestra está en un alto porcentaje de maestros que ha decidido regresar a las aulas a pesar de las adversidades.

“Tenemos avances, aunque no hemos logrado que regrese la totalidad poco a poco tendrán que adquirid esa seguridad y regresar en base a que los planteles estén en condiciones óptimas para el regreso, entonces yo creo que el estar presionando o condicionando no favorece en nada ese regreso a clases las clases presenciales”, manifestó contundente.

En última instancia García Alvizo observó que aunque haya quien no algunos maestros que no han regresado a las aulas, los mismos están pendientes y trabajando a distancia, por lo que no se ha descuidado la atención a los estudiantes.