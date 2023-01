Sin personal ni vehículos suficientes para trabajar, así está la Secretaría de Desarrollo Urbano

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- Hace falta personal y equipo en la Secretaría de Desarrollo Urbano, esto permitirá que el ayuntamiento tenga más vigilancia sobre obras que se hagan y mejoraría en recaudación.

De acuerdo con el regidor presidente de la Comisión de Obras Públicas, Edgar Dueñas Macías, comentó que actualmente la dependencia tiene solo diez supervisores y tres vehículos encargados de vigilar toda la ciudad.

“Necesitamos más personal que ponga en orden todo lo relacionado con el desarrollo urbano: la construcción, despeje de banquetas, que se cuide el mobiliario urbano, el vigilar como se anuncian en los postes del municipio sin permisos y que después se llega a generar una contaminación visual que ahí se queda”, comentó el regidor.

Además, con el nuevo código urbano que entró en vigor este año, se amplían las facultades de estos funcionarios por lo que tendrían que capacitar a más personal.

“Es un ente que genera recursos para el municipio, acá yo le doy herramientas y me van a generar recursos porque van a ir a pedir licencias de los que están construyendo, infraccionar a quienes no despejen las banquetas. Se trata de poner orden para no generar una ciudad descuidada”,

Dos camionetas para imagen urbana y seis vehículos para los nuevos supervisores, además del personal que requiera la secretaría. Agregó que este recurso se gestionará al ayuntamiento para obtener algo.