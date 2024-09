Sin permiso para construir 8 de cada 10 obras en Cosío, Aguascalientes

Gabriel Soriano

Aguascalientes, Ags.- El presidente municipal de Cosío, Eusebio Enrique Delgado Esparza, lamentó la falta de cultura entre los ciudadanos respecto a la obtención de permisos de construcción, aunque reconoció que no se impulsan medidas más duras, pues representa un costo político electoral.

En entrevista, el edil señaló que tras las intensas lluvias de esta temporada se registraron inundaciones en varios puntos del municipio, siendo la comunidad de Guadalupe la más afectada.

“Ahí hicieron sus casas sin autorización del municipio, en un lugar donde hace años era una laguna y, pues, prácticamente un día va a volver a ser laguna y se va a inundar. No más que, desgraciadamente, somos un municipio en el que la gente no tiene la cultura de ir a sacar sus licencias para decirle: sí, ahí sí puedes construir o no”, dijo.

Estimó que cerca del 80% de las construcciones en el municipio no solicitan las licencias necesarias antes de edificar en sus terrenos, generando problemas de desarrollo urbano y aumentando el riesgo de construir en zonas vulnerables; además de que también afectan las arcas municipales en ingresos.

“Yo creo que un 20% es el que saca su licencia para construir desde cero sobre un terreno. Pero cuando se van a ampliar o van a hacer una casa nueva, no se saca la licencia. Si es por cultura, es porque es cara, es porque es un trámite muy engorroso”, dijo.

Delgado Esparza reconoció que las personas optan por destinar su dinero a materiales o edificaciones sin tomar en cuenta la importancia de las licencias para garantizar construcciones seguras y dentro del marco legal.

Sin embargo, también reconoció que su administración y las anteriores han sido laxas en cuanto a hacer cumplir la ley, pues de tener mano dura podría tener consecuencias electorales.

“Sí se podrían poner clausuras o sanciones, pero, pues, es un costo hacia la ciudadanía. Todos nos conocemos, el pueblo es pequeño, y a veces no se quiere asumir ese costo político”, concluyó.