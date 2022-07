Sin miedo al Covid, comienzan cancelación de seguros de gastos médicos  en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidenta de la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas, Xóchitl Padilla, reveló que tras haber pasado la etapa más crítica por el covid, la población comenzó a cancelar las pólizas de sus seguros de gastos médicos.

En entrevista colectiva señaló que “al principio hubo una ola de contrataciones de seguros de gastos médicos cuando empezó el covid, pero apenas pasó un poquito el miedo y otra vez la gente comenzó a cancelar las pólizas”, explicó.

Acto seguido Padilla lamentó que no exista una cultura de previsión y que solo se contrate un seguro después de haber pasado por algún percance o alguna otra situación de robo o en materia de salud como en el caso del covid.

“Hay quien llega y dicen me dio cáncer o tengo covid, asegúrenme, entonces eso no es posible porque se trata de una herramienta de prevención y no cuando ya se tienen el problema”, remarcó.

Para concluir insistió en que es una realidad que hay una baja de las pólizas por atenciones médicas catastróficas, resaltando que el covid ha sido el evento más costoso para todas las aseguradoras, por encima de huracanes y temblores en el mundo.