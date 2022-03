Sin mejoras, no habrá aumentos en tarifas de urbanos en Aguascalientes: Orozco

Redacción

Aguascalientes, Ags.- De no haber mejoras sustanciales en el sistema de transporte urbano no habrá incrementos en el cobro, dejó en claro el gobernador, Martín Orozco Sandoval.

-¿Este mes se analizan las tarifas al transporte, se están considerando aumentos a los camiones?.

-Yo siempre dije y los sostengo de que no habrá incrementos hasta que no haya mejoras.

En estos momentos las tarifas dependen del Consejo Consultivo del Transporte quien tiene hasta el último de marzo para definir si existen las condiciones de aumentar o no las tarifas del transporte en todas sus modalidades, remarcó.

Al mismo tiempo el mandatario expuso que la postura del gobierno del estado se platicará con el coordinador de Movilidad Ricardo Serrano, será la de que mientras no haya mejora no habrá nada, recalcó.

El transporte urbano sigue siendo uno de los talones de Aquiles dolor para el estado por las constantes quejas en el servicio por parte de los usuarios.