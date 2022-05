Sin justificación para que Jiménez falte a segundo debate: MC

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No debe haber ausencias de alguna candidata a la gubernatura para el segundo debate de este martes, puntualizó la diputada por Movimiento Ciudadano Yolitzin Rodríguez Sendejas, en torno a la posible inasistencia de la aspirante de la coalición PAN-PRI-PRD, Teresa Jiménez.

“Sería muy prematuro decir que (Jiménez) se va a ausentar. He escuchado declaraciones de su equipo de campaña que están valorando esa situación. Pueden o no asistir a los debates, que de entrada no sería un buen mensaje a la ciudadanía”, comentó en entrevista.

Luego del primer debate del pasado martes 17, el equipo de campaña de Jiménez argumentó que debido a los cuestionamientos emitidos hacia su persona, se valoraba la asistencia o no para el segundo encuentro entre las cuatro aspirantes.

– ¿Decir que la están atacando y por eso no voy al debate, es válida como justificación? – se le preguntó a la legisladora naranja.

– No, yo creo que somos servidores públicos y debemos dar la cara. Más en el caso de las candidatas, que están aspirando a un cargo tan importante como una gubernatura y por supuesto que tienen que dar la cara siempre.

Se le recordó a Rodríguez Sendejas que uno de los temas para el segundo encuentro de candidatas sería el de la corrupción, donde se han generado cuestionamientos de las candidatas de oposición hacia la aspirante del PAN, debido a las dudas de la operación de un parque fotovoltaico que fue autorizado cuando Jiménez era alcaldesa.

“El hecho de ausentarse de un debate no significa que se exima de alguna responsabilidad, de que exista ello. Creo que eso es lo relevante, en caso de que existiera por parte de alguna candidata un tema de corrupción, eso debe de continuar su proceso y debe ser señalado”, agregó la presidenta de la comisión de Transparencia del Congreso.

La elección para la gubernatura del estado se encuentra programada para el 5 de junio