Sin incidentes en el Centro Comercial Agropecuario; jura Martínez 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A partir de la implementación de operativos en el Centro Comercial Agropecuario, las cosas de mantienes tranquilas y sin incidentes en el lugar, juró el secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo.

“Ya no hemos tenido incidentes o reportes, pero aun así vamos a continuar de manera permanente en el lugar por instrucciones de la gobernadora, Tere Jiménez”.

El jefe policíaco dijo a medios informativos que se ser necesario se podrían extender a otros centros de abasto.

“Si se requiere replicar este operativo en otros centros de abasto, pero si quiero ser puntual de que hay presencia del personal en todos estos lugares”.

Destacó que el nuevo Centro de Abastos sobre la 45 norte en Jesús María, mantienen personal de seguridad en este sitio de manera permanente.