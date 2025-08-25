16 C
Aguascalientes
26 agosto, 2025
Tendencias

Filtran supuestos audios de Nodal coqueteando con una fan

Choque frontal deja 7 lesionados en Asientos

Municipio de Aguascalientes entrega premios al mérito deportivo 2025

Borregos Racing del TecAguascalientes representará a México en el Eco-Marathon…

Gastos de regreso a clases llega a más de 10…

Lloverá en Aguascalientes toda la semana: Conagua

Por miedo a redadas, paisanos disminuyen envío de remesas 

Confirma EU primer caso de enfermedad del gusano barrenador en…

Tere Jiménez entrega más de 372 milo apoyos escolares en…

Cuestiona PRD cifras del INEGI en torno a disminución de…

Sin incidentes en el Centro Comercial Agropecuario; jura Martínez 

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-A partir de la implementación de operativos en el Centro Comercial Agropecuario, las cosas de mantienes tranquilas y sin incidentes en el lugar, juró el secretario de Seguridad Pública Estatal, Antonio Martínez Romo.

“Ya no hemos tenido incidentes o reportes, pero aun así vamos a continuar de manera permanente en el lugar por instrucciones de la gobernadora, Tere Jiménez”.

El jefe policíaco dijo a medios informativos que se ser necesario se podrían extender a otros centros de abasto.

“Si se requiere replicar este operativo en otros centros de abasto, pero si quiero ser puntual de que hay presencia del personal en todos estos lugares”.

Destacó que el nuevo Centro de Abastos sobre la 45 norte en Jesús María, mantienen personal de seguridad en este sitio de manera permanente.