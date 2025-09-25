Sin impactos a cultivos por plaga de chapulines en Aguascalientes que se mantiene controlada

18 C
Aguascalientes
25 septiembre, 2025
Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Asegura el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial (Sedrae) Isidoro Armendáriz García que plaga de chapulines está controlada en Aguascalientes.

En entrevista en la plaza principal, el responsable de la política del campo en la entidad refirió que se tienen brigadas trabajado en algunos de los municipios donde se tiene mayor presencia.

La Comisión Nacional Forestal se ha sumado a estas labores de control para evitar que se afecten cultivos.

-¿No hay daños?

-No, creo que no nos ha impactado como en otros estados donde ha habido mayor presencia.

Me

Detalló que en el caso de la producción del maíz de silo ya se está cosechando el producto, por lo que ya no habría impactos por este insecto y en el caso del maíz criollo es más resistente y tampoco le ha afectado.